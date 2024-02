Und schon ist wieder ein Jahr rum und unsere Müllsammelaktion „Weikiki glänzt“ geht in die 4. Runde. Denn in den vergangenen 365 Tagen ist auch in Weikersheim wieder viel Müll in die Umwelt gelangt.

Nachdem grandiosen Einsatz der Weikersheimerinnen und Weikersheimer in den letzten Jahren möchten wir auch in 2024 das Ende des Winters nutzen, Weikiki – also Weikersheim – auf Hochglanz zu polieren. Seid ihr wieder dabei?

Wir, das sind Johanetta und Elisa, die die Idee zur Müllsammelaktion 2021 im Corona-Lockdown hatten. Wir, das sind die Stadt Weikersheim und viele Weikersheimer Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Groß und Klein. Gemeinsam haben wir ein Ziel: vom 29.02.-03.03.2024, befreien wir gemeinsam mit allen Weikersheimer*innen unsere schöne Stadt und die Natur von Müll. Alles muss weg und jeder noch so kleine Beitrag zählt.

Der Ablauf hat sich bewährt:

– Wer kein Equipment zu Hause hat, kann sich vor der Tourist Info in Weikersheim von 10-18 Uhr mit Greifzangen (bitte zurückbringen) und Müllbeuteln eindecken. Genauso gut funktionieren aber auch Tüten, die ihr zu Hause habt.

– Auf dieser Seite und auf Instagram wird die Aktion dokumentiert. Schickt uns Fotos von eurem Sammeln und beobachtet mit uns den wachsenden Müllberg. Wir sind gespannt wie viel wir zusammen bekommen. #weikikiglänzt

Danke fürs Mitmachen und Weitersagen!