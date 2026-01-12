„Welt im Spiegel“ von Robert Gernhardt

Die Theatergruppe Remskiesel bringt mit ihrer Inszenierung „Welt im Spiegel“ einen literarisch-satirischen Abend auf die Bühne des Kulturhaus Schwanen.

Inspiriert von der legendären Rubrik der Satirezeitschrift Pardon, die Robert Gernhardt gemeinsam mit F. W. Bernstein und F. K. Waechter prägte, taucht das Ensemble in eine Welt ein, in der Groteske und Poesie, Lachen und Nachdenken eng beieinanderliegen.

Die Texte, ursprünglich in den 1960er- und 70er-Jahren entstanden, entfalten in der heutigen Inszenierung eine neue Kraft. Denn die bissigen Kommentare, absurden Dialoge und poetischen Spitzen, die einst den bundesrepublikanischen Alltag karikierten, wirken im Spiegel unserer Gegenwart fast hellsichtig. Das Ensemble wagt es, diese satirischen Miniaturen neu zu befragen – und öffnet damit Räume, in denen auch unsere eigenen Widersprüche sichtbar werden.

Mit feinsinniger Spielfreude und klarer Haltung loten die Remskiesel den Raum zwischen Nonsens und Wahrheit, zwischen Klamauk und Erkenntnis aus. Es entsteht ein Abend, der die Tradition der Neuen Frankfurter Schule aufnimmt, aber zugleich nach vorne schaut – ein Abend, der sich dem politischen Ernst mit literarischem Witz entgegenstellt.