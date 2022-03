Auf unterhaltsame Weise erfahren Interessierte an verschiedenen Orten der Innenstadt, was unser Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen Regionen der Welt zu tun hat und wie wir durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können. Es geht um die Themen Nachhaltigkeit bei Textilien, nachhaltige und soziale Geldanlagen, Fairer Handel.

Referent/-in: Günter Banzhaf und Bärbel Haug

Anmeldung: im Weltladen, Tel. 339200 oder leitung@weltladen-reutlingen.de