„Weltbewusst“ — Stadtrundgang

Verbraucher/-innen erfahren an verschiedenen Orten der Innenstadt, was unser Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen Regionen der Welt zu tun hat und wie wir durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können. Es geht um die Themen Nachhaltigkeit bei Textilien, Fleischkonsum, Mobilität, Fairer Handel.

Hinweise: Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter und unter den tagesaktuellen Hygienebestimmungen statt. Bitte bringen Sie daher gegebenenfalls einen Mund-/Nasenschutz mit. Die Wege sind barrierefrei.

Anmeldung: im Weltladen Tel. 339200 oder leitung@weltladen-reutlingen.de