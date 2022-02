„Werkstatt für junge Technik-Talente“ in den Ferien

Das Audi Forum Neckarsulm veranstaltet in den Faschingsferien an zwei Vormittagen spannende Technik-Workshops für junge Technikinteressierte zwischen 6 und 13 Jahren. Als Antriebsexpert_in oder Rennmechaniker_in die Welt der Technik entdecken. In Kooperation mit dem Verein „Faszination Technik“ bietet das Audi Forum Neckarsulm in den Ferien wieder zwei Workshops aus der Reihe „Werkstatt für junge Technik-Talente“ an.

Wie wird aus Sonnenlicht elektrischer Strom gemacht und ist es möglich, damit ein Fahrzeug anzutreiben? Im Workshop „SolarPower – mit Sonne on Tour“ gehen die Kinder den Hintergründen der regenerativen Energie auf den Grund und beschäftigen sich anfangs mit der Funktionsweise einer Solarzelle. Anschließend sind die Kids selbst gefragt. Zusammen mit Expert_innen wird ein eigener Solarracer gebaut.

Am darauffolgenden Tag können die Kinder beim Workshop „Race-Track“ Rennluft schnuppern. Zunächst erfahren sie, wie ein herkömmlicher Gummi als Antrieb genutzt werden kann, um im Anschluss zusammen mit Expert_innen einen echten Gummirenner zu bauen. Der Bausatz sowie das benötigte Werkzeug für die Montage des Rennfahrzeugs liegen bereit. Im abschließenden Wettrennen der selbstgebauten Gummirenner können die Kinder ihren Prototyp dann in Aktion bestaunen und anfeuern.