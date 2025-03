Für die Niederländer ist Radfahren so normal wie Atmen. Wir denken nicht darüber nach, wir tun es einfach. Vielleicht ist die Tatsache, dass wir nicht darüber nachdenken, der Schlüssel zum Erfolg des Fahrrads in diesem Land.

Aber weil wir nicht über das Radfahren nachdenken, wissen wir nicht wirklich, was die tieferen Bedürfnisse der Radfahrer sind. In dem Dokumentarfilm “Why We Cycle” machen wir eine Radtour mit gewöhnlichen Radfahrern und Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen.

Diese Gespräche decken einige offen-sichtliche, aber noch viel mehr verborgene Auswirkungen des Radfahrens auf die Menschen, die Gesellschaft und die Organisation der Städte auf.

56 min, Niederlande, 2017,

Englisch mit deutschen Untertiteln