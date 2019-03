„Wie die Macht des Geldes in Macht für Viele wandeln?“

Als Enkelin und Erbin des Firmengründers Robert Bosch unterstützt Ise Bosch Projekte in aller Welt. Mit acht weiteren Frauen gründete sie 2001 die Gemeinschaftsstiftung filia.die frauenstiftung.

Hier werden Geld, Ideen und Projekte mit feministischem Fokus und der Prämisse „Change not Charity“ zusammengebracht. filia.die frauenstiftung fördert und unter-stützt Frauen- und Mädchenprojekte vor allem in Ost-europa. Als Gründerin und Geschäftsführerin der Dreilinden gGmbH in Hamburg setzt Ise Bosch sich für die Rechte von bi-, trans- und intersexuellen Menschen, Frauen und Mädchen ein.2018 erhielt Ise Bosch als Wegbereiterin der trans-formativen Philanthropie den Deutschen Stifterpreis2018. Ihre Arbeit lädt zu einem neuen Blick auf Philanthropie und ihre Wirkungsmöglichkeiten ein. „Ichsähe es gerne, wenn Menschen mit viel und mit wenig Macht besser zusammenarbeiteten, wenn es mehr Brücken gäbe, und hoffentlich auch wieder sozial ausgeglichene Gesellschaften“, beschreibt Ise Bosch ihre Vision. „Deshalb sage ich ‚ja‘ zu der Macht, die für mich erreichbar ist – aber ich sage nicht ‚ja‘ zur Ausgrenzung anderer.“Ise Bosch wuchs privilegiert auf und lernte früh, dass Geld und Macht mit Verantwortung verbunden sind. Mit der Dreilinden gGmbH setzt sie privates Kapital für gemeinnützige Zwecke ein und kämpft füreine Gesellschaft, die offen ist für Menschen mit unter-schiedlichen geschlechtlichen Voraussetzungen und Lebensentwürfen.

Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Niess