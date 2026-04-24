„Winterreise“ von Franz Schubert

Louise Lotte Edler & Matteo Gobbini.

Franz Schuberts Winterreise ist das Werk, mit dem sich Louise Lotte Edler und Matteo Gobbini wohl am intensivsten und längsten auseinandersetzen. Immer wieder wurde ihnen entgegengehalten, eine von einer Frau gesungene Winterreise entspreche nicht dem schubertschen „Originalgedanken“. Doch dieser Gedanke führt in die Irre: Schubert selbst sang die Lieder bei der ersten Aufführung und begleitete sich am Klavier. Jede Interpretation nach dieser Uraufführung, ob von Mann oder Frau vorgetragen, entfernte sich bereits von diesem vermeintlichen Original.

Man geht davon aus, dass Schubert eine hohe Stimme hatte; viele Lieder des Zyklus sind zunächst in Tenorlage notiert, da er sie für sich selbst schrieb. Wie damals üblich, erklang die Winterreise zuerst im privaten Rahmen einer Schubertiade unter Freund*innen. Zeitzeugen berichten von Irritation angesichts der düsteren Atmosphäre. Das lyrische Ich, von der Gesellschaft verstoßen und sozial geächtet, steigert sich in einen Wahn ohne Erlösung. Schubert selbst sagte sinngemäß, diese Lieder seien ihm „lieber als alle anderen“ – ein Hinweis auf die existenzielle Bedeutung des Zyklus für ihn.

Die Texte von Wilhelm Müller und Schuberts Komposition üben bis heute eine große Anziehungskraft aus. Sie erzählen vom tiefsten menschlichen Inneren: Was geschieht mit einer Seele, die sich selbst zur Einsamkeit verdammt? Wenn sie Schönheit nicht mehr wahrnehmen kann, geschweige denn lieben? Solche Erfahrungen sind universell. Geschlecht und Stimmlage treten hinter der Wahrhaftigkeit des Ausdrucks zurück. Entscheidend ist die Fähigkeit, eine Verbindung zur Menschlichkeit herzustellen und Mitgefühl zu öffnen.

Der italienische Pianist Matteo Gobbini, geboren in Panicarola/Perugia, studierte am Conservatorio „F. Morlacchi“ in Perugia sowie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Fabio Bidini, Gabriele Kupfernagel und Stefan Arnold. Kammermusik studierte er bei Michael Uhde und führt diese Arbeit bei Andrej Jussow fort. Er konzertierte international und war mehrere Jahre Korrepetitor an der HfM Hanns Eisler.

Die Mannheimer Altistin Louise Lotte Edler studierte bei Hanno Müller-Brachmann an der HfM Karlsruhe und schloss ihren Master mit Auszeichnung ab. Sie ist eine gefragte Solistin im barocken und klassischen Repertoire und trat u.a. in der Alten Oper Frankfurt, im Herkulessaal und in der Isarphilharmonie München auf. Ihr Repertoire reicht von Bach und Händel bis zu zeitgenössischer Musik und eigenen Liedern.