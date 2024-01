16. Oberberger Faschingsball in Burgberg

Die Oberberger Faschingslomba e.V, mit ihrer Abteilung Lomba, veranstaltet am 10. Februar 2024 ihren 16. Lombaball in der Maria-von-Linden-Halle. Einlass ist um 18:30 Uhr und Beginn um 19:33 Uhr. Den Abend werden die Hüttagoischder mit ihrer lautstarken Einlage und der Faschingsverein Bachtalia mitgestalten. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Band „Die DOMINOS“. Die Abteilungsleitung der Lomba freut sich, wie in den Vorjahren, auf eine gut gefüllte Halle und eine super Partystimmung. Am Sonntag werden wir in Dischingen am Faschingsumzug teilnehmen. Wir wünschen Euch eine tolle Faschingszeit. BURGO AHO!