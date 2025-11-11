„Wissen Sie, ich bin halt allein …“ – Seelsorge im Alltag

Ob beim Verabschieden nach dem Seniorenmittag oder auf dem Weg zum Einkaufen – oft ergeben sich Gespräche, die manchmal unerwartet in die Tiefe gehen. Wie kann man sich darauf vorbereiten?

Wie gelingt es, dem Gegenüber mit echtem Interesse zu begegnen, ohne dass man für Stunden gebunden bleibt?

Der Abend gibt neben theoretischen Anregungen vor allem praktische Hilfestellungen für Seelsorge-Gespräche in Alltagssituationen: für kurze, aber zugewandt geführte Gespräche, zur Reflexion der eigenen Haltung und Schulung der Aufmerksamkeit für Wesentliches. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Gesprächssituationen mit älteren Menschen.

Referentin: Pfarrerin Alexandra Winter, Supervisorin M. A.

