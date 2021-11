„YouTube, Amazon & Netflix - was sollte ich wissen?“

Die Arbeitsgruppe Suchtprävention des Landkreis Reutlingen lädt Sie in Kooperation mit der JugendMedienWoche ganz herzlich zu einer Vortragsreihe „Digitaler Elternabend“ zu verschiedenen Themen ein.

Haben Sie auch das Gefühl, dass sich bei Ihrem Kind die ganze Welt nur noch um das Smartphone dreht und Sie längst den Überblick verloren haben, mit welchen Themen und Angeboten sich Ihr Kind im world wide web beschäftigt? Dann lassen Sie sich gerne von unserem Referenten Clemens Beisel auf den aktuellen Stand bringen.

Thema am Montag, 06.12.2021, 19.30 - 21.00 Uhr wird sein:

Netflix und Amazon Prime gehören wie YouTube neben TikTok zu den großen Gewinnern der Pandemie. Die Nutzungszahlen sind immens. Und die Nutzerinnen und Nutzer sind immer jünger. Doch wer schützt Kinder in den Streaming-Diensten vor jugendgefährdenden Inhalten? Was können Eltern für Vorkehrungen treffen und auf was sollten Eltern achten?

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Es ist möglich, an mehreren Elternabenden teilzunehmen.

Anmeldung bitte nur über das Anmeldeformular.

Bitte speichern Sie dazu das Formular lokal ab und füllen die Felder aus. Es kann sein, dass Sie vor dem Ausfüllen "Alle Funktionen aktivieren" anklicken müssen.

Senden Sie das ausgefüllte Dokument bitte per Mail an a.roller@kreis-reutlingen.de. Sie erhalten im Anschluss eine Anmeldebestätigung.

Die Elternabende finden online via Webex statt. Sie können mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Sie erhalten wenige Tage vor dem jeweiligen Elternabend einen Link zur Teilnahme. Bitte prüfen Sie in dieser Zeit öfter Ihren Spam-Ordner.

^

Hinweise