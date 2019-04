„Zeit-Räume“

Vernissage: 09.05.2019, 19.00 Uhr

Beate Blankenhorns Gemälde zeigen Szenerien, in denen Zeit und Raum aufgehoben erscheinen. Menschen – Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur und Philosophie, aber auch „gewöhnliche“ – von denen sich einige im wirklichen Leben nie hätten begegnen können, werden in Gruppenbildern vereint: in fiktiven Räumen oder gar im häuslichen Wohnzimmer der Künstlerin. Andere Werke zeigen Momentaufnahmen, stille Szenerien des Alltags. Die vergängliche Stimmung von Augenblicken, ein Rausch der Farben im kurzen Moment eines besonderen Lichteinfalls, der schnell schon Vergangenheit sein kann. Bilder, die durch ihre Großformatigkeit ein Eintauchen, ein Verweilen in ihrer Stille anbieten wollen.