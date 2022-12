Während auf der Welt erfreuliche und erschreckende Dinge passieren, stellen sich zeitgleich sechs Spieler und Spielerinnen Fragen: Befinden wir uns wirklich in der besten aller existierenden Welten? Was bedeutet ankommen? Kann man in zwei unterschiedlichen Kulturen leben?

Das Theaterstück „Zeitgleich“ erzählt vom Fremdsein im eigenen oder im fremden Land. Die Welt steht Kopf und wird jeden Tag turbulenter. Lebensgrundlagen wie Sicherheit, Freiheit, Frieden – bisher für uns selbstverständlich – werden brüchig. Und es gibt plötzlich Krieg: ganz nah… Grundlage des Stückes bilden wahre Geschichten aus dem Leben der Spieler und Spielerinnen. Trotz der Tiefe und Ernsthaftigkeit vieler Themen werden diese mit großer Leichtigkeit und humorvoll in Szene gesetzt.

„Zeitgleich“ spielt in vielen Sprachen, mit Musik, humorvoll und ernst zwischen realem Leben und künstlerischer Freiheit. Im „Theater für alle“ spielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammen, die Lust haben, mit den Mitteln des Theaters Sinn und Irrsinn dieser Welt zu hinterfragen.

Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022 2096-172.