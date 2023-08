„Zukunft Verkehr“ Mobilität in Stadt und Landkreis Ansbach

Wie kann Mobilität in unserem ländlich geprägten Raum zukünftig aussehen?

Ansbach ist kreisfreie Stadt im Landkreis Ansbach. Dieser flächengrößte Kreis in Bayern ist annähernd so groß wie das Saarland und doppelt so groß wie Berlin.

Vor allem das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer hat Schwung in die Debatte um die Nutzung von Bussen und Bahnen gebracht, viele Menschen konnten die Vorzüge öffentlicher Verkehrsmittel ausprobieren. In Stadt und Landkreis Ansbach aber stoßen die Bürger*innen immer wieder auf Probleme und sind häufig auf Pkw angewiesen. Diesen Problemen und möglichen Lösungsansätzen widmen wir uns in dieser Veranstaltung. Mit: Rotraut Brückner (stv. Vorsitzende des VCD-Regionalverbands Großraum Nürnberg), Prof. Dr. Harald Kipke (TH Nürnberg, Verkehrsingenieurwesen), Prof. Dr. Willi Weißkopf (Geschäftsführer VGN i.R.), Moderation: Birgit Behringer (Journalistin). Kooperationspartner*innen: CARINA e.V. Ansbach/ VCD Kreisgruppe Ansbach