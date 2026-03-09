"Sundowner" mit der Live-Band "ZWEIKLANG".

Der Feierabend war noch nie so sommerlich schön! Ab 30. Juli bis 10. September feiern wir die Gmünder Summer Vibes – die After-Work-Party in der Postgasse, mitten in der Gmünder Innenstadt. Live-Musik, Sommer-Lounge und erfrischende Drinks warten jeden Donnerstag in den Sommerferien auf die Gäste. Jeden Donnerstag ein neues Motto, jeden Donnerstag eine neue Live-Band. Am 03. September genießen wir bei der "Sundowner"-Party die Musik der Live-Band "ZWEIKLANG".