„Zwischen Tanz und Meditation“ Konzert mit Violoncello und Klavier mit Sanja Božena Uhde und Anastasiia Mordasova

Am Sonntag, den 8. November 2026 um 16.00 Uhr findet im malerischen Ambiente des Wasserschlosses Bad Rappenau ein außergewöhnliches Kammerkonzert statt.

Die international gefragte Konzertcellistin Sanja Božena Uhde, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, wird gemeinsam mit der talentierten Pianistin Anastasiia Mordasova, ein anspruchsvolles Programm darbieten.

Dieses Kammermusikkonzert stellt Werke von Caix d’Hervelois, Ludwig van Beethoven, Fanny Hensel und Felix Mendelssohn, Antonín Dvořák, Jules Massenet und August Nölck vor. Den Rahmen des Programms bildet der Tanz. Auf einer musikalischen Reise durch verschiedene Epochen begegnen den Besuchern dabei kunstvolle Melodien, dramatische Arien und innige Meditationen.

Den Auftakt bildet Caix d’Hervelois, ein französischer Komponist und Gambist des frühen 18. Jahrhunderts. Seine Suite in d-Moll verbindet verschiedene charakteristische Tänze miteinander. Mit Ludwig van Beethovens „Paisiello-Variationen“ tritt Beethovens Variationstalent in den Vordergrund: ausgehend von einer Opernmelodie des italienischen Komponisten Giovanni Paisiello entwickelt Beethoven eine Folge unterschiedlicher musikalischer Gestalten. In Wolfgang Amadeus Mozarts „Andante grazioso“ begegnen sich eine klare Form und eine schlichte Melodie. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Geschwisterpaar Fanny Hensel und Felix Mendelssohn. Hensel und Mendelssohn standen in einem intensiven künstlerischen Austausch und inspirierte sich gegenseitig. Dvořáks Werke verbinden eingängige Melodik mit charakteristischen rhythmischen und harmonischen Farben, während Massenets Méditation durch ihre weit gespannte, gesangliche Linie zu einem der bekanntesten lyrischen Stücke des späten 19. Jahrhunderts geworden ist. Den Abschluss bildet August Nölcks „Ungarische Czárdás-Fantasie“.

Sanja Božena Uhde (Violoncello), erhielt ihren ersten Cellounterricht bei Edvard Adamić, Solocellist der Philharmonie und des Opernorchesters von Ljubljana. Sie studierte beim international berühmten Cellisten André Navarra an der Universität für Musik in Wien. Später studierte sie in Freiburg beim renommierten spanischen Cellist Marçal Cervera. Kursbesuche an der „Accademia Chigiana“ in Siena bei André Navarra und bei Mstislav Rostropowitsch in Basel schlossen ihre Ausbildung ab. Im Anschluss an ihr Studium erhielt sie Anregungen von Pierre Fournier und William Pleeth. Solistische Auftritte mit Orchester umfassen die Cellokonzerte von Haydn, Schumann, Brahms (Doppelkonzert) und Beethoven (Tripelkonzert). Sanja Božena Uhde ist als international gefragte Konzertcellistin aktiv und unterrichtet regelmäßig als Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.

Anastasiia Mordasova wurde in Saratow, Russland, geboren. Sie studierte Klavier in Moskau bei Tatiana Shklovskaya. Von 2019 bis 2021 arbeitete sie am Moskauer Staatlichen Institut für Kultur als Begleiterin in der Gesangsklasse.

Sie war an vielen Projekten des Opernlabors New Opera World als Begleiterin beteiligt, u.a. bei Opern wie J.Puccini "Swester Angelika", P.I.Tchaikowsky "Iolanta" und weiteren. Nachdem sie ihre musikalische Ausbildung in Moskau abgeschlossen hatte, setzte Anastasiia ihr Studium in Deutschland fort. Derzeit studiert sie an der Hochschule für Musik in Karlsruhe im Masterstudiengang Klavier-Kammermusik. Anastasiia ist Preisträgerin regionaler und internationaler Wettbewerbe in Klavier Solo, Liedbegleitung und Kammermusik.