Normalerweise machen wir sowas nicht, aber Dich mussten wir einfach fragen:

Möchtest Du mit uns ausgehen? Wir wollen Dir alles erzählen, von unseren Träumen und Reisen und von allen andern, die nie so sein konnten wie Du. Wir wollen Dir unsere Familie vorstellen. Für Dich haben wir einen Lovesong geschrieben. Du und wir, da liegt doch was in der Luft! Stuttgarts interkulturelles Ensemble kommt mit Leidenschaft aus dem Lockdown!

In Kooperation mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg nimmt das Theaterprojekt um Boglárka Pap und Luis Hergón an der Ausstellung Liebe. Was uns bewegt teil und wird dabei selbst zum performativen Exponat.

Nun feiern wir den ersten Meilenstein auf diesem Roadtrip! Mit der Hilfe von Nikita Gorbunov präsentieren wir: … is in the air, eine Collage liebevoller Schauspiel- und Text-Fragmente. Ein überraschender Abend, der die Liebe in ihren verschiedenen Facetten würdigt. Ein Theater wie ein Lied.