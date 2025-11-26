…und sie tanzen einen Tango…

Tango - ein ausdrucksstarker, emotionaler und kreativer Tanz, nicht zu verwechseln mit dem Standard-Tango und seinen zackigen Bewegungen, sondern der Tango vom Rio de la Plata - auch Tango Argentino genannt, ist seit 2009 sogar zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt worden!!

Dieser Tanz lebt durch seine harmonischen Bewegungen und lässt Ihnen vielfältige Möglichkeiten und Interpretationen in Ihrem Tanzerleben. In diesem Workshop werden Sie sich anfangs mit ihrer/m Partner/In gemeinsam zum Rhythmus der Musik bewegen. Erst danach erweitern wir die Grundkenntnisse durch den Grundschritt und einfache Figuren. Im weiteren Verlauf vertiefen Sie das bisher gelernte Repertoire, arbeiten an Haltung und Führung und werden natürlich auch einfache Kombinationsmöglichkeiten im Tango erfahren. Im Vordergrund stehen die Freude an der Musik und dem gemeinsamen Tanzerleben.

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen!

Wir machen eine kurze Pause, bitte bringen Sie sich evtl. ein Getränk/ Vesper mit.

Bitte paarweise anmelden!

Anfängerkurs: Mi. 26.11.25 (17.30 Uhr bis 20.30 Uhr)