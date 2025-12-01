…und sie tanzen einen Tango…

Ein Tango Argentino Aufbau-Workshop, für alle Interessierten, denen der Anfänger-Workshop nicht genug war.
Wir wiederholen das bisher gelernte Repertoire, verfeinern die Führung / Stil und werden natürlich auch neue Figuren/Elemente im Tango und deren vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlernen.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen!
Wir machen eine kurze Pause, bitte bringen Sie sich evtl. ein Getränk/ Vesper mit.
Bitte paarweise anmelden!
Aufbaukurs: Mi. 10.12.25 (17.30 – 20.30 Uhr)
Bei Fragen einfach melden
Silke Adam-Hientz 0176 41070665