Club–72: Max Paul & Lucia Loreen

Der Stil von Max Paul rangiert zwischen Alternative Pop, Contemporary und Neo-Soul, zwischen Komplexität und Eingängigkeit, hoffnungsvoller Melancholie und frecher Selbstironie. Die Texte erzählen von Beziehungen zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben, von Sorge und Hoffnung für Zukunft und Gegenwart und die Beziehung zu sich selbst. Die Vielfalt seiner Songs verspricht ein spannendes und inspirierendes Kulturerlebnis mit viel Humor und Bühnenerfahrung.

„I feel too much that’s why I make music“, ist Lucia Loreen’s Antwort auf die Frage warum sie Musik macht. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart hat Lucia Loreen früh gelernt sich mit Musik auszudrücken. Fasziniert von Songs, die Menschen zusammenbringen und in denen sie sich wiederfinden, schrieb sie ihre ersten Songs und trat in kleineren Settings auf. Sie selbst nennt ihre Musik „dreamy sad pop with a little bit of hope“ (verträumter tiefgängiger Pop mit ein bisschen Hoffnung).

Der Club 72 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Merlin mit dem Popbüro Region Stuttgart. Jeden zweiten Donnerstag des Monats werden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Newcomerbands aus der Region präsentiert. Club 72 bietet Acts von morgen schon heute eine Bühne.