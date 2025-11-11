Musikalisch spritzig in das Neue Jahr!

Neujahrskonzert mit dem Stuttgarter Operettenensemble

An Heilige Drei Könige steht die Operette traditionell im Mittelpunkt im Uditorium.

Das Stuttgarter Operettenensemble mit den Sängern Gudrun Kohlruss, Sopran und Karsten Münster, Tenor werden das noch junge Jahr musikalisch begrüßen. Der Abend steht unter dem Motto: Mit beschwingten Walzermelodien fröhlich und ausgelassen ins neue Jahr starten.

Und wie kann das Motto besser umgesetzt werden als mit einem Strauß der schönsten Walzer? Sie hören die unvergessene Musik von Johann Strauß, Franz Lehár u.a. und Höhepunkte aus deren Werken, „Die lustige Witwe“, „Die Fledermaus. Starten Sie mit beschwingt mit uns ins neue Jahr!