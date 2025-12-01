Kunschtvoller Gruscht – Von Ällem Ebbes, von Pfefferle und Zipperle ist ein urkomisches Potpourri schwäbischen Alltagswahnsinns!

In verschiedenen Szenen schlüpfen die beiden Kabarettisten in die verrücktesten Rollen: mal als Psychiatrie-Patienten, mal als schwäbisches Ehepaar, das verzweifelt über das Fernsehprogramm streitet. Besonders schräg wird's, wenn der Vater seinem Sohn die "Sache mit dem Storch" erklärt – schwäbischer Charme inklusive!

Skurrile, peinliche und unglaubliche Begebenheiten wechseln sich ab, immer präsentiert in bester Mundart.

Ein Lachfeuerwerk, das zeigt, wie herrlich absurd das Alltägliche sein kann!