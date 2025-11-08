Am Samstag , den 08.11., und am Sonntag, den 09.11., jeweils um 17.15 Uhr startet wieder unser beliebter Laternenlauf im Leintalzoo.

Einlass ist ab 16.45 Uhr

Treffpunkt: Eingangsbereich des Leintalzoos bei der Feuerschale

Laternen bitte mitbringen und gerne auch eine Tasse für leckeren Punsch oder Glühwein nach dem Laternenlauf.

Wir hören Geschichten, ziehen mit unseren Laternen durch den von Kerzen erleuchteten Zoo, machen Station an schönen Plätzen, singen gemeinsam Laternenlieder und erleben eine spannende gemeinsame Zeit.

Im Anschluss lädt der Förderverein zum Verweilen am Lagerfeuer ein mit Punsch, Glühwein und Leckerem für Leib und Seele.

Bitte erwerben Sie die Karten im Vorverkauf