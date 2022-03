Liebe Pfläumli‘aner,

nun ist es endlich wieder soweit, wir dürfen wieder feiern. Aus diesem Grund hat auch das Pfläumli in Heilbronn Böckingen auch seine Tore wieder geöffnet. Nach gefühlt einem halben Jahrhundert, heißt es nun endlich wieder „Party im Pfläumli“ und zwar startet wir am Do., den 14.04.2022 mit einer Bunny-Party zur Einstimmung auf das bevorstehende Frühjahr und einen unvergesslichen Partysommer. Denn es gibt einiges nachzuholen. An den Turntables steht DJ Lucky und heizt Euch mit den aktuellen Charts und alt bewährtem so richtig ein. Ich hoffe ihr habt das „FEIERN“ und das „ABTANZEN“ nicht verlernt.

Einlass ist wie immer ab 19:00 Uhr, ganz nach der Devise, wer früh kommt hat die kürzesten Wege zum Dancefloor und zum Getränkenachschub. Falls ihr es vergessen haben sollten, zwei Garanten für das Gelingen einer Party.

Das Pfläumli-Team und DJ Lucky freuen sich auf Euch!