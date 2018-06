× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

14.30 Uhr: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Deutschland 2018 / Länge: 109 Min. / Empf.: ab 6 J. / FSK: 0 J. / Prädikat besonders wertvoll / Eintritt: 3,00 Euro)

- 17.00: "Das Zeiträtsel" (USA 2018 / Länge: 109 Min. / Empf.: ab 9 J. / FSK: ab 6 J. / Eintritt: 3,00 Euro)

- 19.30 Uhr: "Call me by your name" (Frankreich, Italien, USA 2017 / Länge: 132 Min. / FSK: 12 J. / Eintritt: 5,00 Euro).

Karten sind an der Tages- bzw. Abendkasse erhältlich.