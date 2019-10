Native ist ein Songwriter und Musiker. Seine Musik lebt von den Gegensätzen. Mal still, dann wieder laut, zerbrechlich oder leidenschaftlich.

Mit seiner unverkennbaren Stimme und den Sounds die er aus seiner Gitarre herausholt nimmt er sein Publikum in seine eigene Welt, die den Alltag vergessen lässt und inspiriert. Neben, vorwiegend Wohnzimmer Konzerten, in den USA und Europa, erschien 2018 seine Debut EP 'Departure - EP', welche bis jetzt über 1 Million mal gestreamt wurde, und die vorab Single 'Ocean' 2 Millionen Streams auf YouTube erreichte.

"No gimmicks, no detours, just honest and profound music. In the right moment this song can save your life." (Nothing But Hope And Passion)