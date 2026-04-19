DJ Soulstar presents:

OUR HOUSE – 08.05.2026 LKA – LONGHORN STUTTGART

„A Night of Timeless House & Electro Classics.“

Es gibt diese Nächte, die sich nicht neu anfühlen müssen – weil sie sich einfach richtig anfühlen. Vertraut. Echt. Wie nach Hause kommen.

OUR HOUSE ist genau das.

Ein Ort für alle, die mit House + Techno Music groß geworden sind – und für alle, die sie heute noch genauso fühlen.

Kein schneller Hype. Kein übertriebenes Clubbing. Sondern die Musik, die uns geprägt hat: House Classics. Disco Vibes. Afro Grooves. Tracks, die Erinnerungen tragen – und trotzdem noch funktionieren wie am ersten Tag.

An den Decks: DJ Soulstar (Perfect Lovers/M1/N-Pir/P-Club) – Gastgeber, Resident und jemand, der diese Reise nicht nur spielt, sondern lebt.

Live Percussion by: RauschFrei

Hier geht es nicht um „sehen und gesehen werden“. Hier geht es um den Dancefloor. Um Gespräche an der Bar. Um dieses eine Lächeln, wenn genau der richtige Track läuft.

Egal ob du früher jedes Wochenende unterwegs warst oder heute bewusster auswählst, wann du tanzen gehst: In OUR HOUSE bist du richtig.

Musik. Menschen. Erinnerungen.

Tanzen wie früher – fühlen wie heute.

Welcome to OUR HOUSE.