Radioshow Nr. 4

Das kleine Format auf der großen Bühne.

Dreimal im Jahr laden wir maximal 100 Gäste an einem Sonntagabend in den Zuschauerraum des Opernhauses, um in dieser intimen Atmosphäre gemeinsam Musik zu hören, über Musik zu sprechen, Zusammenhänge herzustellen und Verbindungen zu konstruieren. Ein Format zwischen Feature und Hörspiel, Konzert und Diskurs, Livemusik und Raritäten, Elektronik und Performance. Immer analog und immer digital.

Radioshow #4: Future / No Future

Die künstlerischen Avantgarden im 20. Jahrhundert haben für sich immer eine Vorreiterrolle eingenommen – sie hielten sich, wenn man so will, für die progressiv-treibende Kraft. Die Futuristen haben zu Beginn des Jahrhunderts als eine der ersten avantgardistischen Gruppierungen die Zukunft sogar in ihrem Namen für sich proklamiert. Mit der Technik des Samplings und dem Ende der großen Erzählungen in der Postmoderne, mit den Retro-Bewegungen und der Ausdifferenzierung der Kulturtechniken verlor am Ende des 20. Jahrhunderts auch die Idee einer progressiven Avantgarde an Kraft – in der Hochkultur ebenso wie in der Popkultur. Und manchen kam damit auch gleich der Glaube an die Zukunft ganz abhanden.

Welche Rolle spielt das „Neue“ in der Kunst und in der Musik? Und ist das Neue überhaupt noch neu? Welche Ideen von Zukunft können wir entwickeln, wenn alles auf irgendeine Weise schon mal da war?

Mit Musik von: Luc Ferrari, Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Maderna, Sex Pistols u. a.