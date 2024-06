Age Of Cage 18

Einlass: 16:00

Beginn: 17:00

Eintritt ab 18 Jahren

Am Sonntag, den 21.07.2024, findet die 18. Auflage der schwäbischen Kampfsport-Eventreihe AGE OF CAGE statt. An diesem Tag verwandelt sich das LKA Longhorn von einer Konzerthalle in eine Kampfarena. Bis zu dreißig Kämpferinnen und Kämpfer stellen an diesem Abend ihr Können unter Beweis. Die Kämpfe (alle im Vollkontakt) werden nach K1, Box und MMA-Regelwerk ausgetragen. Natürlich liegt der Fokus bei der Kämpferbuchung wieder auf den Sportlern aus der Region. Alle Liebhaber des Kampfsports sind herzlich eingeladen, an diesem spektakulären Fest des fairen Zweikampfes dabei zu sein.