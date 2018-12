Im Wald zu sein tut Körper und Geist gut. Japanische Ärzte nennen es "Shinrin Yoku": Baden im Wald.

Die zertifizierte Entspannungs- und Stressmanagement-Therapeutin Esther Winter verrät, warum uns der Wald so gut tut, wie wir dort lernen zu entspannen, achtsam auf unsere fünf Sinne hören – und uns den Wald auch mal nach Hause holen können. In einem interaktiven Vortrag zeigt die Autorin Entspannungsübungen für viele stressige Situationen, gibt eine Einführung in die Welt der ätherischen Öle mit Rezepten und Tipps und steht zu allen Fragen zum Waldbaden bereit. Lauschen Sie dem Rauschen, schnuppern, probieren und lernen Sie von der sympathischen Heilpraktikerin und entdecken Sie die Natur, die sie umgibt, neu.