Alternative Rock Party

waldhaus Waldhaus Ludwigsburg

Indie-, Grunge-, und Alternative-Rock.

DJ Paddy - The Original

Das breitgefächerte musikalische Programm steckt knietief in den 90ern als die Musikrichtungen Indie, Grunge, Alternative und Punk zur Hochblüte gereift waren und Bands wie Rage Against The Machine, Nirvana, Bad Religion, Oasis, NoFX, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Weezer, Tool, Green Day, R.E.M., Beastie Boys, Faith No More, Prodigy... die Massen begeisterten.

Dazu gibt es das Beste bis heute obendrauf: Beatsteaks, Kraftklub, Sum 41, White Stripes, Feine Sahne Fisch6let, Cure, Foo Fighters, Wizo, Strokes, Hives, Ärzte, Subways, Kettcar, Pascow, Black Keys, Wombats,Billy Talent, Antilopen Gang, Arctic Monkeys, Rantanplan, Anti-Flag, Mando Diao, Tocotronic, Linkin Park, Von Wegen Lisbeth, Queens Of The Stone Age, Bloc Party..

(ab 18)