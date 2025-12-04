Es ist soweit: 01099 gehen wieder auf Tour und machen in insgesamt 11 Städten Halt! Die "extra aus Dresden angereist” - Tour startet Anfang Dezember 2025 und verspricht energiegeladene Abende, die keinen Stillstand erlauben. Im Gepäck haben sie nicht nur ihre größten Hits, sondern auch einige Überraschungen, die die Vorfreude steigen lassen. Im September veröffentlichten 01099 ihr viertes Album Kinder der Nacht mit 14 Tracks, die von alltäglichen Marmeladenglas-Momenten bis hin zu euphorischen Partynächten reichten und Themen aufgriffen, die jede*r fühlen konnte. Mit über 45.000 Pre-Saves, Hits wie „Küssen“ (#2 in den Charts) und starken Features wie Ski Aggu begeisterte das Album Fans und Kritiker gleichermaßen