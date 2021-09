„In pago Creichgouue“ –mit diesem Eintrag im Codex des Klosters Lorsch, datiert auf den 11.6.769, wird vor 1.250 Jahren erstmals eine Landschaft beim Namen genannt, die heute als „Badische Toskana“ und als „Land der 1.000 Hügel“ bekannt ist.

Aus Anlass des Jubiläums ist die Wanderausstellung „1.250 Jahre Kraichgau –Vielfalt in Geschichte und Gegenwart“ entstanden, die wohl zum ersten Mal den Versuch unternimmt, in dieser Form die Vielfalt, Besonderheiten und historische Entwicklung des Kraichgaus zu dokumentieren. 26 Tafeln berichten von Adel und Burgen, von Landwirtschaft und Technologie, von Religion und Bevölkerungswandel; auch zahlreiche bekannte Kraichgauer Persönlichkeiten (Melanchthon, Faust, Hecker, Heuss, Hopp, ...) und Sehenswürdigkeiten werden vorgestellt. Der Ausstellung liegt der historische „große“ Kraichgaubegriff zugrunde, also der Raum zwischen Neckar, Odenwald, Oberrheinischer Tiefebene und den Ausläufern des Schwarzwaldes.

Die Ausstellung wurde am 17. Juli 2019 imSchloss Bruchsal eröffnet und war dortbis Ende September2019zu sehen. Nunsoll sie an zahlreichen weiteren Stationen in den vier beteiligten Landkreisen Heilbronn, Karlsruhe, Enz-und Rhein-Neckar-Kreis Station machen.

Die Ausstellung wurde gemeinsam von den Landkreisen Enzkreis, Heilbronn, Karlsruhe und Rhein-Neckar-Kreis erarbeitet, mit Unterstützung von Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., LEADER Kraichgau / Regionalentwicklung Kraichgau e.V., Stadtmuseum Sinsheim. Idee und Texte gehen auf Thomas Adam, Kulturamtsleiter bei der Stadt Bruchsal, zurück. Die Ausstellung ist seit 20.09. und bis 30.10.2021 im Foyer des Rathauses Bad Rappenau zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Diese sind aktuell: Montag bis Freitag 8.00 bis12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14.30 bis17.30 Uhr und Samstag 9.00 bis12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine Mund-Nasen-Maske beim Besuch der Ausstellung. Dankeschön