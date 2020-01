1. ABI Zukunft Heilbronn - Power für die Berufswahl. Am 08.02. durchstarten!

»Was mache ich nach meinem Abitur?«, »Womit habe ich die besten Zukunftsaussichten und Karrierechancen?« – diese sind die typischen Fragen junger Menschen für die Zeit zwischen Schule und Beruf. Studium, Ausbildung, ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder nach dem Abi erst einmal die Welt mit Work & Travel entdecken - viele mögliche Optionen stehen den jungen Menschen zur Verfügung.

Um in der heutigen Zeit einer effizienten und passgenauen Berufsorientierung gerecht zu werden, muss man sich als Veranstalter spezialisieren. ABI Zukunft Heilbronn bietet jungen Menschen eine zielgenaue und qualifizierte Berufsorientierung. Mit den rund 50 hochkarätigen Ausstellern, wie dem Amtsgericht Heilbronn, dem Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e. V. Region Heilbronn-Franken, der Hochschule Heilbronn, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, der ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, der HfK+G Hochschule für Kommunikation und Gestaltung, der Kreissparkasse Heilbronn, dem Polizeipräsidium Heilbronn u.v.m., bietet die ABI Zukunft Heilbronn einen gesunden Querschnitt an interessanten Ausstellern, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Vom Wirtschaftsunternehmen, über Behörden bis hin zu Auslandsaufenthalten und verschiedenen Angeboten eines Freiwilligen Sozialen Jahres, bietet die ABI Zukunft Heilbronn alle Möglichkeiten sich zu informieren. Die richtige Entscheidung für den späteren Beruf kann man nur treffen, wenn einem alle Optionen bekannt sind.

Die Chance zum beruflichen Glück ist am Samstag, den 8. Februar 2020 von 10:00 – 16:00 Uhr zum Greifen nah. Die Botschaft an die Schüler lautet: »Lasst sie nicht liegen! Ihr habt eine spannende Zeit vor Euch. Auf geht’s! Nehmt Euch die Zeit, Euch gründlich mit Spürsinn und Ausdauer zu informieren, denn Entscheiden ist ein Prozess und besteht aus den Abschnitten: Orientieren, Entscheiden, Bewerben.«

Alle Informationen zur 1. ABI Zukunft Heilbronn finden Sie unter: www.abi-zukunft.de.

Der Eintritt ist frei!

Samstag, 08. Februar 2020: 10:00 – 16:00 Uhr, Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28 in 74072 Heilbronn