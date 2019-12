1 AFTER Gastro// w/

Klingt jetzt vielleicht etwas abgedroschen, weil es jeder sagt, aber was war 2019 für ein krasses Jahr bitte?

Einfach nur DANKE sagen reicht uns allerdings nicht. Wir wollen noch einmal zusammen mit euch ausrasten. Und weil so ein Jahreswechsel auch immer die Zeit für viele Sentimentalitäten ist, ist es uns besonders wichtig, ins neue Jahr mit alten Freunden zu starten. Insbesondere mit all denen, die genau dann ackern müssen, wenn andere feiern: Gastronomen, DJ´s, Barleute... we feel you! Wir alle haben ein kräftezehrendes Jahr hinter uns, welches in der Silvesternacht seinen Abschluss findet. Es ist Zeit, dass auch ihr einmal Gast sein dürft. Lasst uns bei allem Konkurrenzdenken nicht vergessen, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wir unterhalten den Kessel.

Musikalisch vereinen wir die komplette Stuttgarter DJ-Gemeinde, ob das euer letzter Tanz des alten Jahres oder der erste Tanz des neuen Jahres wird, ist euch überlassen.

Hauptsache zusammen. Lasst uns noch einmal zusammen Gas geben. Die guten Vorsätze halten doch sowieso meist nur bis Neujahr.