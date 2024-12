1. Ansbacher Lachnacht – moderiert von Atze Bauer

Drei Künstler & ein Moderator, die die Ansbacher Kammerspiele zum Lachen bringen werden! Die Ansbacher Lachnacht startet in die 1. Runde.

Atze Bauer, der fränkische Liederchaot, der Sie durch das aufregende Spektakel führt, freut sich, Ihnen diese legendären Comedians zu präsentieren: Nils Heinrich, der Mann mit systemübergreifender Lebenserfahrung. Junge Leute wachsen heute ganz ohne CD-Rohlinge auf. Kinder hören die gleiche Musik wie ihre Eltern. Und wenn die Enkel Helene Fischer hören, bleibt dem Opa nur die Flucht nach Wacken. Ein weiterer Kracher ist Christoph Maul. Man darf gespannt sein, was der begabte Kabarettist aus den aktuellen Themen, deren Fülle für ganze Wagner-Opern reichen würde, herausgearbeitet hat. Last but not least: Christin Jugsch. Sie überzeugt mit ihrer energetischen und authentischen Ausstrahlung und natürlich ihrem Markenzeichen, der bildhaften Comedy. Machen Sie sich für bebende Zwerchfelle, tränende Augen und jede Menge gute Laune bereit.