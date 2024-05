1. Arschbombenmeisterschaft Bad Friedrichshall

Bühne frei für die besten Arschbomben.

Bei wem klatscht es am lautesten? Wer schafft die größte Wasserfontaine? Wer wird Bad Friedrichshaller Arschbomenmeister? In verschiedenen Altersklassen wird eine Arschbombenmeisterschaft vom Sprungturm im Solefreibad ausgetragen. Mit der hochbesetzten Jury sind Juroren am Start, die von Wasser wirklich Ahnung haben.

Keine Anmeldung erforderlich.

Regulärer Eintrittspreis.