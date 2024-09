1.Bad Überkinger Genuss-Triathlon

Am 20. September 2024 ab 14 Uhr lädt die Gemeinde Bad Überkingen zum ersten Genuss-Triathlon ein. Einer Veranstaltung, die Bewegung, Entspannung und kulinarischen Genuss miteinander kombiniert.

Die Teilnehmer starten mit einer etwa zweistündigen, geführten Wanderung durch die Landschaft rund um Bad Überkingen. Im Anschluss daran steht eine Erholungspause im Thermalbad auf dem Programm, bevor der Tag mit einem gemeinsamen Essen im Hotel Hohe Schule in Bad Überkingen seinen Abschluss findet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 € pro Person. Darin enthalten sind die geführte Wanderung, der Eintritt ins Thermalbad sowie ein Essen & Getränk in einer lokalen Gastronomie. Eine Buchung einzelner Programmpunkte ist nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt über die Tourist-Info Bad Überkingen, bei der auch Gutscheine für die Veranstaltung erhältlich sind. Die Teilnahme am Genuss-Triathlon erfolgt auf eigene Gefahr. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht die Tourist-Info Bad Überkingen unter touristik@bad-ueberkingen.de oder per Telefon (07331 2009-25) zur Verfügung.