1. Bad Rappenauer Ausbildungsmesse

In diesem Jahr bietet die Wirtschaftsförderung Bad Rappenau zum ersten Mal eine Ausbildungsmesse für alle Schülerinnen und Schüler, sowie Ausbildungsinteressierte am Freitag, dem 23. Juni 2023 von 11 Uhr bis 15 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau an.

Hier können sie örtliche Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten, kennenlernen, sich über die jeweiligen Ausbildungsberufe informieren und mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen.

Die Berufswahl stellt für junge Menschen oft eine große Herausforderung dar. Die Ausbildungsmesse im Kurhaus bietet Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen. Die anwesenden Ausbildungsbetriebe können bei der Berufswahl beraten und dabei unterstützen, einen Beruf zu finden, welcher den Neigungen und Interessen der Bewerber entspricht. Daneben stellen die Ausbildungsstätten die noch freien Ausbildungsplätze für das Jahr 2023 vor. Die Messe ist daher auch besonders für solche Personen interessant, die in diesem Jahr noch eine Ausbildung beginnen möchten. Der Eintritt ist für alle Teilnehmenden kostenfrei.

Anmeldung für Betriebe und Unternehmen:

Die Ausbildungsmesse soll der Bad Rappenauer Wirtschaft neue Impulse geben, um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und neue Auszubildende direkt vor Ort zu gewinnen. Alle Ausbildungsbetriebe in und um Bad Rappenau können an der Ausbildungsmesse teilnehmen. Die Standanmeldung muss bis spätestens 9. Juni 2023 erfolgen. Jedem angemeldeten Ausbildungsbetrieb werden ca. 8-10 m² zur Verfügung gestellt.

Nähere Informationen bei der Wirtschaftsförderung Bad Rappenau, Herrn Rainer Hassert, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@badrappenau.de, Tel. 07264/922-242.

Besuchen Sie die Ausbildungsmesse am 23. Juni 2023 im Kurhaus Bad Rappenau oder melden Sie Ihren Ausbildungsbetrieb unter den aufgeführten Kontaktdaten an. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Rappenau freut sich auf Ihre Teilnahme und Ihren Besuch!