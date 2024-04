Open Doors- The Choir

Starke Stimmen, beeindruckender Sound und funkensprühende Performance - das sind die Open Doors!.

Mit den Bad Rappenauer MusikMomenten 2024 hält ein neues Format Einzug ins Kurhaus. Unsere „Chöre in Concert“ werden bei vier Konzerten an zwei Wochenenden die Bühne des Kurhauses auf ganz unterschiedliche Weise zum Klingen bringen und so für ganz besondere MusikMomente sorgen.

Starke Stimmen, beeindruckender Sound, eine funkensprühende Performance, die das Publikum von den Stühlen reißt – das sind die OPEN DOORS! Sie kommen am Samstag, den 4. Mai um 19.30 Uhr ins Bad Rappenauer Kurhaus. Die rund 25 Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit populären Pop- und Rocksongs und beeindruckenden Eigenkompositionen, die den Funken überspringen lassen.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von gefühlvoll bis schwungvoll, klangstarken Solistinnen und Solisten und passenden Choreographien erwartet die Zuschauer eine musikalische Reise der Extraklasse. Begleitet von einer fantastischen Band leben die OPEN DOORS die Faszination Chor auf höchstem Niveau.

Mit modernen und anspruchsvollen Chorarrangements schafft es Uli Dachtler, die OPEN DOORS seit ihrer Gründung im Jahr 1991 bis heute weit über die Region hinaus bekannt zu machen. Auch die Sängerinnen und Sänger kommen von weit her und stammen aus den Kreisen Heilbronn, Stuttgart, Ludwigsburg und Hohenlohe. Sie stehen für sichtbare Begeisterung, Zusammenhalt und Identifikation mit Ihrer Leidenschaft.

Genießen Sie die OPEN DOORS live und ganz nah und freuen sich auf ein emotionales Klangfeuerwerk!

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Sparkasse Kraichgau, die die Bad Rappenauer MusikMomente freundlicherweise unterstützt.