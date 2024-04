Der Kinder- und Jugendchor Goldkehlchen nimmt uns mit auf eine musikalische Reise!

Mit den Bad Rappenauer MusikMomenten 2024 hält ein neues Format Einzug ins Kurhaus. Unsere „Chöre in Concert“ werden bei vier Konzerten an zwei Wochenenden die Bühne des Kurhauses auf ganz unterschiedliche Weise zum Klingen bringen und so für ganz besondere MusikMomente sorgen.

Mit dem Kinder- und Jugendchor Goldkehlchen wird uns zum Ende der Sparkasse Kraichgau MusikMomente, am Sonntag, den 5. Mai 2024 um 16.00 Uhr, ein fester und stimmgewaltiger Bestandteil der Bad Rappenauer Chorszene mit auf eine musikalische Geschichte nehmen.

Aus den Kindern von damals sind Teenager und junge Erwachsene geworden und auch zahlenmäßig ist der Chor um Chorleiterin Julia Pyka kräftig gewachsen. Was mit rund einem Dutzend singender Kinder begann, hat sich vervielfacht. Der Chor gehört der kath. Seelsorgeeinheit Bad Rappenau/ Obergimpern an und es singen Kinder und Jugendliche aller Konfessionen mit. Die Goldkehlchen gliedern sich in mehrere Gruppen, die gruppenübergreifend proben und die Jüngsten sind gerade mal vier Jahre alt.

Das Repertoire enthält sowohl geistliche als auch weltliche Lieder. Abgerundet wird das Programm durch Kinderlieder, Popsongs, Gospels, Schlager, Cantaten sowie Stücke aus der Klassik. Auch gehören die Aufführungen großer Kindermusicals zum Repertoire des Chores.

Auch werden anspruchsvolle lateinische dreistimmige Chorstücke wie „Cantate Domino“ oder „Cantate de Brasil“ zu hören sein. Aber auch einige bekannte Popnummer wie „Skyfall“ und „Hungriges Herz“ werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen interpretiert. Freuen Sie sich auf einen klangvollen Sonntagnachmittag für die ganze Familie!

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Sparkasse Kraichgau, die die Bad Rappenauer MusikMomente freundlicherweise unterstützt.