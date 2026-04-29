4. Bad Rappenauer Ausbildungsmesse

Ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sowie für Betriebe auf der Suche nach Auszubildenden!

Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Jahre wird es nun zum vierten Mal eine Ausbildungsmesse in Bad Rappenau geben: Am Freitag, 26.06.2026 von 10.30 bis 14.30 Uhr sind alle Jugendlichen und Interessierten ins Kurhaus eingeladen. Hier können sie örtliche Betriebe, die ausbilden, kennenlernen, sich über Ausbildungsberufe informieren und mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen. Insgesamt 29 Stände wird es im Kurhaus geben. Die meisten Betriebe haben ihren Sitz in Bad Rappenau, einige auch in Nachbarorten sowie in Heilbronn.

Wirtschaftsförderer Rainer Hassert, der die Messe organisiert, freut sich darüber, dass in diesem Jahr wieder viele Betriebe dem Aufruf gefolgt sind, und an der Messe teilnehmen: „Wir haben viele Betriebe aus den unterschiedlichsten Sparten, die Bedarf an Auszubildenden haben und interessante Angebote machen.“ Für jüngere Schüler ist die Messe ein guter Platz, um sich einen Praktikumsplatz zu sichern oder sich frühzeitig um eine Ausbildung zu bewerben. Mit den örtlichen Schulen wurde der Termin abgestimmt, aber natürlich sind auch Schüler aus umliegenden Orten eingeladen.

Mit der Messe soll den Bad Rappenauer Schülern und Bürgern gleichzeitig verdeutlicht werden, was die örtlichen Betriebe alles können und anbieten. Gleichzeitig soll den Bad Rappenauer Betrieben sowie Betrieben in umliegenden Gemeinden ermöglicht werden, genau dies im Rahmen der Messe zu zeigen.

Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher am Freitag, den 26.06.2026 im Kurhaus Bad Rappenau.