1. Bad Rappenauer Glühweindorf

Nach der Zeit der Weihnachtsmärkte öffnet im neuen Jahr, am Freitag den 5. Januar, das Glühweindorf am Rande des Kurparks im Bad Rappenauer Salinenpark wieder seine Pforten. Er findet 2024 an allen vier Januarwochenenden statt.

Über ein Dutzende rustikale Stände bieten wieder über drei Dutzend verschiedene Glühweinspezialitäten die von Apfel-Zimt über Hexenpunsch und Granatapfel bis zur heißen Verführung reichen. Gut dreißig kulinarische

Köstlichkeiten stehen zur Qual der Wahl für alle Geschmäcker. Von verschiedenen Schmankeln nach alten Familienrezepten bis hin zu schmackhaften Leckereien lassen die Herzen der Genießer höher schlagen.

Heimelige und kuschelige Atmosphäre schaffen wärmende Schwedenfeuer und stimmungsvolle Lichterkegel. Die Besuchern können ein nicht alltägliches Fest in der Ruhe der Natur ohne Musik, Lärm und Hektik genießen. Nur am Feiertag 6.1. und am letzten Sonntag werden jeweils um 15 Uhr die Unterländer Alphornbläser mit ihren Klängen die Besucher erfreuen.

An allen Veranstaltungstagen gibt es einen Krämermarkt mit attraktiven Ständen.

Das bereits bestens etablierte Bad Rappenauer Glühweindorf ist zum Jahresauftakt der Open-Air-Veranstaltungen trotz Nachahmer immer noch einzigartig weit über die Region hinaus.

weitere Infos: Michaela Gollerthan Tel. 0170 2847310

Bernhard Winkler Tel. 0171 2259156

Öffnungszeiten: Freitags 17 – 22 Uhr

Samstags 15 – 22 Uhr außer 6.1. bereits ab 11 Uhr

Sonntags 11 – 22 Uhr