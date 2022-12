Mit Robert Jon & The Wreck, Meghan Parnell & Dave Barnes sowie Markus Rill präsentiert die Kulturinitiative blacksheep drei großartige Acts. Die 1. blacksheep Americana Night ist eine Kooperation mit dem Heilbronner Plattenlabel Blue Rose Records.

Robert Jon & The Wreck preschte 2015 aus Orange County/California mit ihrem Debutalbum „Glory Bound“ wie aus dem Nichts in den Kreis der etablierten und neuen, jungen Southern Rock-Bands und spielte sich im Nu in die Herzen der ewig hungrigen Fans. „We travel the nation, drink whiskey and play the music we love“: So beschreiben sich die fünf bärtigen Herren selbst und legen Album für Album ein weiteres wunderbar ballerndes Stück Musik ohne Schnörkel auf den Plattenteller, beziehungsweise in den CD-Player. Neuerdings natürlich auch als Stream auf Spotify und Apple Music. War das Quintett zu Beginn noch der absolute Geheimtipp, hat sich das im Laufe der Jahre und mit den in regelmäßigen Abständen erschienenen Alben gehörig geändert. Robert und seine Band sind der Topact der 1. blacksheep Americana Night.

Meghan Parnell & Dave Barnes sind die treibende Kraft hinter Bywater Call, einer kraftvollen 7-köpfigen Southern Soul, Roots Rock-Band aus dem kanadischen Toronto. Das Duo bietet eine Mischung aus klanglich reduzierten Eigenkompositionen und Cover-Songs, die von Southern Soul über Folk bis hin zu Delta-Blues reichen und Meghans rohe, emotionale Stimme und Daves meisterhafte Slide-Gitarre zur Geltung bringen.

Last, but not least, spielt Markus Rill aus Würzburg. Seit 1997 beweist der Musiker, dass man nicht zwingend amerikanische Wurzeln in seinen Genen haben muss, um authentische Folk & Country-Lieder schreiben und singen zu können. Neben unzähligen Livekonzerten in Deutschland und darüber hinaus entdeckt man in seinem reichhaltigen Backkatalog praktisch keine längere Veröffentlichungspause.