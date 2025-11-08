1. Botnanger Kulturnacht

Am 8. November lädt Botnang zur ersten Kulturnacht ein – ein musikalisches Erlebnis quer durch die Ortsmitte, das die Vielfalt der lokalen Musikvereine und Musikszene feiert.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Jubiläums „950 Jahre Botnang“ statt.

Von 18 bis 21 Uhr heißt es: Musik zur vollen Stunde! Jede volle Stunde beginnt mit 30 Minuten Live-Musik, gefolgt von einer halbstündigen Pause – ideal, um zum nächsten Veranstaltungsort zu schlendern oder sich kulinarisch zu stärken.

Ablauf

Von 18 bis 21 Uhr gibt es jeweils zur vollen Stunde 30 Minuten Live-Musik.

Anschließend folgt eine halbstündige Pause – ideal, um zum nächsten Veranstaltungsort zu gehen oder sich kulinarisch zu stärken.

Kulinarisches Angebot

Im Hof des Botnanger Bürgerhauses steht ein zentraler Essensstand bereit.

Dort wird exklusiv für die Kulturnacht Wildschwein-Fleischkäse angeboten.

Getränke gibt es an den jeweiligen Veranstaltungsorten.

Abschluss im Café Intus

Um 22 Uhr treten alle Mitwirkenden gemeinsam im Café Intus auf.

Danach sorgen „Sir Dong & The Longs“ und die Vorband „Wired Beans“ für den musikalischen Ausklang.

Das Café Intus bleibt bis 22 Uhr geschlossen.

Einladung zum Flanieren