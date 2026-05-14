1. Eltinger Hof- und Garagen-Flohmarkt

Sie wohnen in Eltingen (oder im Ezach) und möchten Ihre gebrauchten, aber noch gut erhaltenen Sachen loswerden?

Dann machen Sie mit beim 1. Eltinger Hof- und Garagenflohmarkt!

Einfach alles im eigenen Hof/der eigenen Garage auslegen.

Anmeldung bis 10. Juni 2026 an: anja.winkler@atrio-leonberg.de

Ab 13. Juni wird die Übersichtskarte, in der alle teilnehmenden Adressen mit einem Symbol dargestellt sind, unter https://www.leonberg.de/Bürger-Stadt/Aktuelles/Quartiersimpulse veröffentlicht.

*Eine Veranstaltung der Quartiersarbeit Leonberg-Eltingen