2. Faschingsball mit Programm

× Erweitern Bühlerzell Bühlerzell

Die "fünfte" Jahreszeit hat in Bühlerzell Tradition: Seit mehr als 40 Jahren organisieren Musikkapelle und Sportfreunde Bühlerzell das bunte Treiben, an dem jährlich auch eine Vielzahl auswärtiger Besucher teilnimmt.

Highlights sind jährlich die Programmveranstaltungen am Samstag (neun Tage vor dem Rosenmontag) und am Rosenmontag in der Rudolf-Mühleck-Halle. Und natürlich der berühmt-berüchtigte Umzug durch Bühlerzell am Faschings-Samstag mit den Nachfeiern in den Bühlerzeller Gaststätten und der Rudolf-Mühleck-Halle.