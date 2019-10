1. Festival "Science & Theatre"

Wissenschaft trifft Theater: Als Kooperation zwischen dem Science Center experimenta und dem Theater Heilbronn findet erstmals das internationale Festival "Science & Theatre" statt, das sich mit den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Theater auseinandersetzen wird. Teil des Festivals ist ein Dramenwettbewerb für noch nicht ur- oder im deutschsprachigen Raum erstaufgeführte Theatertexte, die sich einem gesellschaftlichen Diskurs im Kontext der modernen Wissenschaften, insbesondere der Naturwissenschaften und Technik, stellen. Insgesamt präsentiert das Festival in der experimenta und der BOXX des Theaters Heilbronn einen Querschnitt von Möglichkeiten, wie Wissenschaft und Kunst sich gegenseitig befruchten.

Das Festival wird gefördert von der Dieter Schwarz Stiftung.

Das Festivalprogramm mit internationalen Gastspielen und Projekten wurde von Andreas Frane,Chefdramaturg des Theaters Heilbronn, kuratiert. Für das Rahmenprogramm aus Vorträgen und Diskussionen zeichnet Dr. Christian Sichau, Bereichsleiter Pädagogik II – Ausstellungen/Programme bei der experimenta, verantwortlich.

Das Theater thematisiert Fragen und Stoffe der Wissenschaftsethik und -geschichte und nutzt neue Technologien – ästhetisch und konzeptionell. Die Wissenschaft ihrerseits verwendet die Mittel des Theaters zur Wissensvermittlung und setzt sich mit ethisch-moralischen Spiegelungen neuester Entwicklungen in einem durch die Kunst initiierten Wertediskurs auseinander. Die erste Ausgabe des Festivals "Science & Theatre" greift all diese Aspekte auf und ist in ihrer künstlerischen Spannbreite bewusst weit gefasst: Die eingeladenen Inszenierungen kommen aus den Bereichen Schauspiel und Performance, Robotik und Tanz, Animation und Figurentheater.