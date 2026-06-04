Die Stadt Feuchtwangen plant in diesem Sommer erstmals einen besonderen Markt für Kreative, Kunsthandwerker und regionale Manufakturen:

Am Wochenende des 25. und 26. Juli 2026 findet im Zwinger in der historischen Altstadt der 1. Kreativ-Markt Feuchtwangen statt. Die Besucherinnen und Besucher können sich über handgemachte Unikate und hochwertige Produkte aus der Region freuen. Gleichzeitig bietet der Kreativ-Markt regionalen Künstlern, Handwerkern und Händlern eine tolle Möglichkeit, ihre Arbeiten und Produkte zu präsentieren und zu verkaufen.

Der Kreativ-Markt soll bewusst klein, regional und dabei hochwertig gestaltet werden. Besucher dürfen sich auf eine besondere Atmosphäre im Zwinger freuen und können an beiden Tagen entspannt durch die verschiedenen Stände schlendern, stöbern und regionale Handwerkskunst entdecken. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist der Markt an beiden Tagen jeweils von 11-17 Uhr.

Fieranten und Aussteller aus der Region gesucht

Die Stadt Feuchtwangen freut sich noch über weitere Fieranten sowie Ausstellerinnen und Aussteller, die mit Leidenschaft selbstgemachte Produkte beim 1. Feuchtwanger Kreativ-Markt anbieten möchten – ganz gleich, ob nebenberuflich, im Hobbybereich oder hauptberuflich tätig. Willkommen sind unter anderem handgefertigter Schmuck, Keramik- und Töpferwaren, Holzarbeiten, Genähtes und Textilien, Dekoartikel sowie Kunst und kreative Einzelstücke aller Art.

Organisiert wird die Veranstaltung durch das Veranstaltungsmanagement der Stadt Feuchtwangen. Interessierte Kreative, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie regionale Anbieter sind herzlich eingeladen, Teil des neuen Marktes zu werden.

Anmeldungen und Rückfragen bitte an Nicolaj Vorholzer, Veranstaltungsmanager für Fach- und Sonderveranstaltungen der Stadt Feuchtwangen, per E-Mail an nicolaj.vorholzer@feuchtwangen.de.