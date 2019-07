1. Heilbronner FIFA Stadtmeisterschaft

Die FIFA19-Stadtmeisterschaft präsentiert von Stimme.de läuft über zwei Tage. Freitags finden ab 16 Uhr die Qualifikationsspiele statt, in denen 32 Plätze für die Endrunde vergeben werden. Diese wird am Samstag ausgetragen. In der Qualifikationsrunde können bis zu 100 Spieler antreten. Das Turnier wird in Twitch sowie bei Stimme.de live gestreamt.